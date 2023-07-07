Первую очередь Музея частных коллекций презентовали архитектурному сообществу на форуме «Ребус»

Фото: предоставлено ГК ASG invest для realnoevremya.ru

С реализованным проектом первой очереди Музея частных коллекций в доме Александрова, который стал логичным продолжением Дома приемов ASG на форуме «Ребус», ознакомился раис Татарстана Рустам Минниханов, дав поручения по дальнейшей поддержке развития исторической улицы Карла Маркса и наполнению ее новыми смыслами.



Проект, дополненный Музеем частных коллекций в доме Александрова был презентован в рамках форума «Ребуса», а после участникам удалось посетить новое пространство, которое призвано стать точкой притяжения. Здания были восстановлены буквально из руин. Этому способствовала глубокая исследовательская работа. Интерьеры приближены к подлинным, и наполнены шедеврами мирового искусства, которое вернулось в Россию, коллекция является частной и собирается с 2005 года. Новую уникальную точку притяжения на ул. Карла Маркса в рамках форума посетили более 150 делегатов — мэры и главные архитекторы городов России, депутаты и общественные деятели, градостроители и проектировщики, а также эксперты по сохранению исторического наследия. Участники из России, Турции, Китая познакомились с шедеврами мирового искусства, размещенного в самом сердце Казани. Экскурсии по историческому центру прошли в рамках Международного форума «Ребус 2023: «Экономика строительства в историческом центре».

— Сегодня наша республика прочно ассоциируется с высокоразвитой инфраструктурой, передовым опытом, яркой культурой. Татарстан уже является крупным туристическим центром, но может усилиться в этом направлении, став второй столицей частного коллекционирования. Сегодня предпринимаются практические шаги по сближению вопросов сохранения и использования культурного наследия с развитием туризма, пришло осознание важности взаимодействия туристической индустрии с культурным сектором. Существующая практика свидетельствует зачастую о том, что туризм и управление культурным наследием в большинстве мест функционируют как параллельные виды деятельности, причем в минимальном диалоге между собой. Казань стала локомотивом, который задает тренд на сближение искусства и туризма, культуры и спорта, синергию диджитал-технологий, современности и истории, — заявил спикер форума, генеральный директор ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» Роберт Хайруллин.

Эта коллекция шедевров искусства призвана служить сегодня на благо родного Татарстана и любимой Казани, отметили участники форума.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ГК ASG invest

— Шедевры старинных мастеров вызывают неподдельный интерес в нашей стране. Людям это интересно, они тянутся к искусству, это как связующая нить, которая примиряет и сплачивает, дает возможность открыть для человека многообразие мира искусства, — говорит директор Института культурного наследия Алина Булгакова, которая в рамках экскурсий знакомила участников форума с мировыми шедеврами из частной коллекции.

Сегодня Казань — это город, который все больше привлекает туристов как России, так и из-за рубежа. Последние мировые тенденции воплощаются в жизнь, их развитие активно поддерживается правительством Республики. Форум «Ребус», который собрал участников из 50 регионов России и 15 стран мира, тому подтверждение. Мероприятие стало площадкой, где заложены новые тренды в развитии исторических территорий на многие годы вперед.



Татьяна Харитонова