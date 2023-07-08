В Казани на завершение строительства двух школ выделят еще 1 млрд рублей

Как выяснило «Реальное время», власти Татарстана направят на строительство двух школ в Казани более 1 млрд рублей. Общая вместимость двух учебных учреждений составит 1 444 школьника. При этом полностью завершить работы по госконтрактам планируется до 1 декабря текущего года.

Одним из объектов стала школа на 220 мест в 59-м квартале города. Работы в этом учреждении будут проходить в рамках второго этапа, который включает в себя проведение всех необходимых инженерных коммуникаций: водопровод, канализация, теплоснабжение, вентиляция, электроосвещение и другое. На выполнение работ планируется потратить 208,5 млн рублей.

Что касается второго объекта, то его масштабы будут значительнее — это школа на 1 224 места по улице Сибгата Хакима. Стоимость работ в этом учреждении оценивается в 867,6 млн рублей. Подрядчику предстоит выполнить внутреннюю отделку, а также установить лифт, системы отопления и вентиляции.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в конце мая стало известно, что строительство школы на ул. Сибгата Хакима завершено на 70%. На оперативное выполнение работ было выделено более 1,5 млрд рублей.



Площадь четырехэтажного здания составит 24 508 кв. м. На первом этаже будут располагаться кабинеты, два бассейна и столовая. На втором и третьем этажах оборудуют актовый зал, два спортивных зала, библиотеку и кабинеты. На территории школы появятся площадки для баскетбола, волейбола, тенниса и футбольное поле. Образовательное учреждение будет приспособлено для детей с ограниченными возможностями.

О строительстве школы на улице Сибгата Хакима стало известно еще в марте прошлого года. Такое же образовательное учреждение должно появиться на улице Рауиса Гареева.



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Максим Кокунин