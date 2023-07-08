Сегодня в Казани ожидается до +34 градусов

В субботу, 8 июля, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +32... +34 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +30 до +35°С.



Синоптики также прогнозируют в Казани южный, юго-западный ветер. Его порывы могут достигать 3—8 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сухая и жаркая погода в Татарстане сохранится и в начале следующей недели. Температуры воздуха днем будут достигать +35... +36 градусов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина