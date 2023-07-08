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Сегодня в Казани ожидается до +34 градусов

06:30, 08.07.2023
Сегодня в Казани ожидается до +34 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В субботу, 8 июля, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +32... +34 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +30 до +35°С.

Синоптики также прогнозируют в Казани южный, юго-западный ветер. Его порывы могут достигать 3—8 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сухая и жаркая погода в Татарстане сохранится и в начале следующей недели. Температуры воздуха днем будут достигать +35... +36 градусов.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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