ТАСС: при взрыве на заводе в Самарской области погибли 6 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В результате взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области погибли шесть человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

— В Чапаевске произошел взрыв на заводе «Промсинтез», погибли шесть человек, травмы получили двое, — сказал собеседник агентства.

ЧП произошло в момент демонтажа технического трубопровода. Пожара после взрыва не последовало.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Завод занимается производством взрывчатых веществ.

30 июня в селе Старое Маврино в Заинском районе Татарстана произошел пожар в пустом резервуаре для нефтепродуктов. В результате инцидента погибли рабочие 1976 и 1987 годов рождения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).

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Айрат Назипов