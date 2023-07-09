Главное о коронавирусе за неделю: конец пандемии в Испании, отмена норматива по тестированию в России
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире со 2 по 9 июля 2023 года.
Заболеваемость сократилась на 20,5%
- За неделю с 26 июня по 2 июля в Татарстане коронавирус выявили у 66 человек. Заболеваемость по сравнению с предыдущими 7 днями сократилась на 20,5%.
- Всего в республике за все время коронавирусом заболели 206 356 татарстанцев. Вылечились 203 931 человек.
- Новых случаев смерти от COVID-19 в республике за неделю не зарегистрировано. Их не фиксируют со второй половины ноября этого года. Всего от коронавируса умерли 2 010 татарстанцев.
- За неделю в Татарстане снизилось число госпитализаций. За это время в больницу попали 28 человек, что на 30% меньше, чем семью днями ранее. С 19 по 25 июня госпитализировали 40 татарстанцев.
- В Татарстане с 26 июня по 2 июля 2023 года провели 43 247 тестов на коронавирус. Всего в республике проведено 9 385 437 лабораторных исследований на COVID-19.
Отмена противоэпидемических мероприятий
- В Камчатском крае отменили противоэпидемические мероприятия, связанные с коронавирусом. Такое решение принято в связи со снижением заболеваемости — в течение последнего месяца фиксировались единичные случаи заражения.
- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поблагодарил Россию и министра здравоохранения Михаила Мурашко, сыгравшего важную роль в организации поставок вакцины «Спутник» во время пандемии коронавируса.
- В Вологодской области прекратил свою работу крупный моногоспиталь, развернутый в начале пандемии коронавируса. Это связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации и снижением числа заболевших. В регионе организована 41 койка для заразившихся COVID-19, из них занято пять.
- В России отменили нормативы по охвату населения тестированием на COVID-19. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач. Уровень охвата исследованиями для выявления возбудителя коронавируса определялся, исходя из активности эпидпроцесса.
Возможная отмена масочного режима в КНДР
- За 4 недели в мире зафиксировали более 885 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Это на 48% меньше, чем за предыдущие 28 дней.
- В мире за 4 недели число летальных исходов от коронавируса сократилось на 59%, сообщили во ВОЗ. За этот период скончались 4 912 человек.
- Ряд СМИ сообщает, что в КНДР с июля якобы отменили обязательное ношение масок, введенное из-за распространения коронавируса. Уточняется, что мера временная. Власти отменили ношение масок из-за опасности роста случаев инфекционных заболеваний глаз и кожи летом.
- Перуанского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 2010 года Марио Варгаса Льоса госпитализировали после заражения коронавирусом. В больнице он находится с субботы. Произведения Варгаса Льосы переведены на десятки языков, экранизированы и отмечены многочисленными премиями.
- Лондонский Высокий суд обязал правительство Великобритании раскрыть полное содержание переписок экс-премьера страны Бориса Джонсона, состоявшихся в разгар пандемии коронавируса. Такое решение приняли в рамках публичного расследования, посвященного реакции британских властей на пандемию.
- В Испании объявили об окончании пандемии коронавируса в стране и отменили обязательное ношение масок. При этом, власти порекомендовали не отказываться от этой меры защиты уязвимым группам населения.
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