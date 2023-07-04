Заболеваемость коронавирусом в Татарстане снизилась на 20,5%

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Татарстане заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться. С 26 июня по 2 июля в республике зарегистрировали 66 случаев заражения коронавирусом, что на 20,5% меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.



С 19 по 25 июня в Татарстане коронавирус подтвердился у 83 человек. Количество случаев заражения оказалось на 13,5% меньше, чем за предыдущие семь дней.

Всего в республике зарегистрировано 206 356 случаев COVID-19. Вылечился от него 203 931 татарстанец. Умерли 2 010 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

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Татьяна Демина