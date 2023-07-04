За неделю коронавирусом заболели 66 татарстанцев

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане с 26 июня по 2 июля коронавирус подтвердился у 66 человек. Всего в республике с начала пандемии выявили 206 356 случаев COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.

Госпитализировали за неделю 28 заболевших татарстанцев. За такой же срок от коронавируса выздоровели 39 человек. Всего с начала пандемии вылечился 203 931 человек.

Новых случаев смерти от COVID-19 в республике за неделю не зарегистрировано. Всего от коронавируса умерли 2 010 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, с 19 по 25 июня коронавирус подтвердился у 83 человек. Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Айрат Назипов