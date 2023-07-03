Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестами на коронавирус

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Нормативы по охвату населения тестированием на COVID-19 отменены Роспотребнадзором согласно постановлению главного государственного санитарного врача.

— Постановляю абзацы второй — шестой подпункта 2.5 пункта 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 №31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом»… признать утратившими силу, — приводит RT текст постановления.

Уровень охвата исследованиями для выявления возбудителя коронавируса определялся, исходя из активности эпидпроцесса.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 19 по 25 июня в России коронавирус выявили у 5 789 граждан. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 22 959 198 случаев COVID-19.

В Татарстане заболеваемость коронавирусом с 19 по 25 июня сократилась по сравнению с предыдущей неделей на 13,5%. За неделю госпитализировали 40 человек, заразившихся коронавирусом. Это в 2,2 раза больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время».

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко