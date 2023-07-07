Стал известен календарь игр УНИКСа в сезоне-2023/24

Единая Лига ВТБ утвердила календарь игр в сезоне-2023/24. Первый матч турнира баскетболисты УНИКСа сыграют дома с «Локомотивом-Кубань», сообщает пресс-служба команды.

Матч состоится 30 сентября 2023 года. А уже 5 октября казанская команда отправится на выезд в Нижний Новгород. Последний матч регулярного сезона баскетболисты сыграют в Москве 4 февраля 2024 года. УНИКС сразится с ЦСКА.

Регулярный чемпионат будет разделен на два этапа. На первом этапе 14 команд сыграют два круга, после которого команды поделятся на две группы — группа «А» (команды, занявшие 1—6-е места) и группа «Б» (команды, занявшие 7—14-е места). На втором этапе команды сыграют между собой в своих группах еще два круга.

По итогам регулярного сезона и этапа плей-ин будут определены восемь лучших команд Лиги. В чемпионате-2023/24 чемпион определится в плей-офф: четвертьфинальные серии пройдут до трех побед, полуфинальные и финальная — до четырех побед, серия за 3-е место — до трех побед.

В новом сезоне Единой лиги ВТБ сыграют 14 клубов. Помимо казанского УНИКСа, за титул поборются: «Автодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Россия), «Зенит» (Россия), «Локомотив-Кубань» (Россия), МБА (Россия), «Минск» (Белоруссия), «Пари Нижний Новгород» (Россия), «Парма-Пари» (Россия), «Руна» (Россия), «Самара» (Россия), «Уралмаш» (Россия), ЦСКА (Россия).

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Айрат Назипов