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В Альметьевске на «зебре» сбили 5-летнюю девочку

09:45, 07.07.2023
В Альметьевске на «зебре» сбили 5-летнюю девочку
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГИБДД по Татарстану

В Альметьевске 43-летний водитель автомобиля Nissan сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 5-летнюю девочку. Ее с травмами госпитализировали, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Девочка находилась в сопровождении совершеннолетней сестры. О состоянии последней не сообщается.

Как объяснили в ГИБДД, перед пешеходным переходом нанесены предупреждающие надписи, призывающие пешеходов посмотреть по сторонам перед началом перехода.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГИБДД по Татарстану

Неделю назад водитель автомобиля Renault Duster сбил 9-летнюю девочку в Нижнекамске. Она пересекала проезжую часть на самокате. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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