В Альметьевске на «зебре» сбили 5-летнюю девочку
В Альметьевске 43-летний водитель автомобиля Nissan сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 5-летнюю девочку. Ее с травмами госпитализировали, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
Девочка находилась в сопровождении совершеннолетней сестры. О состоянии последней не сообщается.
Как объяснили в ГИБДД, перед пешеходным переходом нанесены предупреждающие надписи, призывающие пешеходов посмотреть по сторонам перед началом перехода.
Неделю назад водитель автомобиля Renault Duster сбил 9-летнюю девочку в Нижнекамске. Она пересекала проезжую часть на самокате. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.
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