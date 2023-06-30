В Нижнекамске водитель Renault насмерть сбил 9-летнюю девочку на самокате

Фото: предоставлено realnoevremya.ru старшим помощником прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Русланом Галиевым

Смертельная авария произошла в районе 5 часов вечера на улице Гагарина в Нижнекамске. Как сообщают пресс-служба МВД по Татарстану и старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, водитель автомобиля Renault Duster сбил 9-летнюю девочку.

Установлена, что она на самокате пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не уступил ей дорогу.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Также на место происшествия выезжал первый заместитель Нижнекамского городского прокурора Рустем Хазипов.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru старшим помощником прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Русланом Галиевым

По факту аварии организована доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце апреля на улице Губкина в Казани сбили шестилетнего мальчика. Ребенок резко выехал на самокате на проезжую часть. Его доставили в больницу.

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Айрат Назипов