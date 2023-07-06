В России запасы сахара к концу июня совпали с уровнем 2022 года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Товарные запасы сахара в России составляли 1,4 млн тонн, по данным на 30 июня, что соответствует показателю прошлого года, сообщает аналитическая служба Союзроссахара.



Объем торгов сахаром в июне в сравнении с маем вырос на треть, составив 42,6 тысячи тонн. С начала года общий объем торгов увеличился на 21% — до 176,9 тысячи тонн.

Средние внебиржевые цены на сахар сократились в июне на 61-62 рубля за кг (с НДС) — этот показатель равен уровню мая, июля и августа 2022-го. Средняя оптовая цена на сахар за 6 месяцев этого года составила 56 рублей за кг (с учетом НДС), что ниже уровня прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— На рынке сахара сохраняется сезонная волатильность, которая зависит от возможности производителями финансирования товарных запасов, а также наличия складов для хранения сахара, — сказано в сообщении.

Как отмечают аналитики, цены на сахар в России остаются самыми низкими среди стран СНГ.

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Маргарита Головатенко