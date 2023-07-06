В Казани на охрану «Черного озера», парка Горького и других общественных пространств потратят 6,8 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На охрану казанского парка «Черное озеро», территории Голубых озер, парковки набережной Казанки и парка у озера Лебяжьего готовы потратить 6,87 млн рублей. Финансирование обеспечат из городского бюджета, выяснило «Реальное время».

В списке также спортивная база в Горкинско-Ометьевском лесу, складское помещение по ул. Даурской, 2, парк у озера Комсомольского, парк имени Урицкого, бульвар «Белые цветы», ЦПКиО имени Горького, а также территория набережной озера Кабан по ул. Марджани, ул. Салимжанова и ул. Хади Такташа. Общее количество часов охраны этих объектов должно составить 37 184.

В обязанности подрядчика входит обеспечение охраны, общественного порядка, пропускного и внутриобъектового режима на объекте и прилегающей территории. Охранники должны периодически обходить и осматривать общественные пространства и принимать незамедлительные меры в случае выявления противоправных действий и возникновения чрезвычайных ситуаций.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Круглосуточные посты охраны выставят в парке «Черное озеро», на Голубых озерах, на набережной озера Кабан со стороны ул. Хади Такташа, на спортивной базе в Горкинско-Ометьевском лесу, парковке у набережной Казанки и на складе по ул. Даурской, 2. Дневные 13-часовые посты будут работать на озерах Лебяжьем и Комсомольском, а 12-часовые — в парках имени Урицкого и Горького, 11-часовые — на набережной Кабана по ул. Марджани и Салимжанова. Ночной пост охраны развернут на бульваре «Белые цветы».

К охране объектов не допустят стажеров. Сотрудники подрядчика должны пройти профессиональную переподготовку и иметь удостоверение частного охранника.

Напомним, в этом году в Казани на охрану 11 общественных пространств в весенний и летний периоды выделяли 5,7 млн рублей. Заплатила за услуги Дирекция парков и скверов города из муниципального бюджета и внебюджетных средств учреждения.



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Татьяна Демина