На охрану казанских парков и парковки набережной Казанки предусмотрели 5,7 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (парк имени Урицкого)

В Казани на охрану 11 общественных пространств в весенний и летний периоды планируют выделить 5,7 миллиона рублей, выяснило «Реальное время». Заплатит за услуги Дирекция парков и скверов города из муниципального бюджета и внебюджетных средств учреждений.



Спортивную базу в Горкинско-Ометьевском лесу, складское помещение по ул.Даурской, 2, а также парковку набережной Казанки планируют охранять с 10 апреля по 31 июля этого года. На каждый объект выделили по 482,7 тысячи рублей. Там выставят круглосуточный пост, на котором будет работать один специалист.



По 458,5 тысячи рублей предусмотрено на охрану парков у озер Лебяжье и Комсомольское. Следить за порядком по 14 часов там будут по одному охраннику с 1 мая по 31 июля с 9.00 до 23.00.

В парке имени Урицкого в Казани пост охраны начнет работать 10 апреля. Два специалиста будут следить за порядком каждый день до 31 июля с 10.00 до 22.00. Заплатят за их услуги 482,7 тысячи рублей.

По 393 тысячи рублей выделят на охрану центрального парка культуры и отдыха имени Горького, бульвара «Белые цветы» и парка в «Салават купере». Работать на объектах специалисты будут с 1 мая по 31 июля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (парк Горького)

Парк «Салават купере» охранять будут круглосуточно. В парке Горького установят дневной пост — с 10.00 до 22.00, а на бульваре «Белые цветы» — ночной — с 18.00 до 6.00.

По 875 760 рублей предусмотрели на охрану парка «Черное озеро» и набережной озера Кабан по улицам Хади Такташа, Марджани и Салимжанова. Там будут работать как круглосуточные посты — с 10 апреля по 31 июля, так и ночные (с 18.00 до 6.00), и дневные (с 11.00 до 23.00).

Напомним, в 2023 году на содержание казанских парков и скверов, в том числе перечисленных выше, выделили почти 350,6 млн рублей. Впервые за почти десятилетие контракт не достался местному МУП «Горводзеленхоз» — работами займется ООО «СК Волга-Автодор».



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Татьяна Демина