Водоканал Зеленодольска обязали компенсировать ущерб Волге

Превышение загрязняющих веществ в стоках

Водоканал Зеленодольска — АО «ЗВКС» привлекли к ответу за ущерб экологии Волги. Сотрудники Волжско-Камского управления Росприроднадзора обнаружили превышение объема загрязняющих веществ в сточных водах, сброшенных в реку предприятием. Инспекторы выяснили, что чрезмерно грязные стоки поступали в Волгу на протяжении четырех месяцев — с октября 2021 по январь 2022 года. Проверка была проведена в отношении объектов негативного воздействия на окружающую среду, надзорная служба изучила работу биологических очистных сооружений.

Взятые сотрудниками лаборатории в разные дни пробы из контрольных точек после БОС перед сбросом их в Волгу в Зеленодольске, показали, что предприятие допускает сброс сточных вод в реку с превышением предельно-допустимых концентраций вредных загрязняющих веществ. Так, по взвешенным веществам при нормативе 14,5 мг/дм3 — фактический объем составил 31 мг/дм3, по сульфат-иону при нормативе 100 мг/дм3 — по факту выявили 379 мг/дм3, а по фосфату при норме в 0,2 мг/ дм3 выявили превышение — 0,649 мг/ дм3.

По результатам проверки предприятию выдали предписание об устранении выявленных нарушений, был назначен административный штраф в размере 150 тысяч рублей, и компания его выплатила.

АО «ЗВКС» привлекли к ответу за ущерб экологии Волги. Фото: скрин realnoevremya.ru с сайта google.com/maps

В январе 2022 года сотрудники филиала «ЦЛАТИ по Республике Татарстан» вновь отобрали пробы воды на выходе с очистных перед сбросом в Куйбышевское водохранилище и опять выявили превышение ПДК по аммоний-иону, железу, калию, взвешенным и другим загрязняющим веществам. ЗВКС вновь наказали штрафом — в 100 тысяч рублей, однако решением Вахитовского райсуда Казани сумму сократили вдвое. После чего предприятие его оплатило.

Проведя расчеты, Росприроднадзор предъявил ЗВКС претензию о возмещении вреда, нанесенного Волге, размер ущерба оценили в 33,2 млн рублей. Требование осталось без удовлетворения, и стороны встретились в татарстанском арбитраже.

«Вред, причиненный водным объектам, подлежит возмещению»

Вред окружающей среде возмещается в соответствии с утвержденными методиками. Кроме того, в соответствии с требованиями Водного кодекса (ч. 6 ст. 56 и п. 1, 3 ч. 6 ст. 60) при эксплуатации водохозяйственной системы запрещается осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, содержащих радиоактивные и другие опасные для здоровья человека вещества и соединения с превышением нормативов допустимого воздействия и не соответствующих требованиям технических регламентов.

Вред, причиненный водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, подлежит возмещению добровольно или в судебном порядке лицами, его причинившими, в размере, исчисленном в соответствии с методикой, утвержденной в установленном правительством России порядке.

Инспекторы отобрали пробы воды на выходе с очистных перед сбросом в Куйбышевское водохранилище и опять выявили превышение ПДК загрязняющих веществ. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Исследовав доказательства, суд пришел к выводу о доказанности факта нарушения статей Водного кодекса компанией ЗВКС и наличии ее вины в сбросе в Волгу сточных вод, в которых содержание концентраций вредных загрязняющих веществ превышают нормативы допустимого воздействия на водные объекты. На предприятии эти факты не оспаривали, но не согласились с расчетом причиненного ущерба, полагая, что Росприроднадзор неверно применил таксу для исчисления размера вреда. Однако представленные доводы суд счел ошибочными.

Отклонил суд и довод водоканала о выполнении им комплекса мероприятий по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды почти на 75 млн рублей. Это не свидетельствует об устранении вреда, причиненного окружающей среде, пришел к выводу арбитраж. К тому же данные мероприятия компания обязана исполнять в силу требований действующего законодательства. По расчетам массы сброшенных вредных веществ, произведенным судом самостоятельно, итоговая сумма ущерба составила 33,1 млн рублей. Эту сумму по решению арбитража и надлежит выплатить АО «ЗВКС» в доход федерального бюджета.

Ангелина Панченко