За неделю в Татарстане подорожала большая часть «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане в конце июня — начале июля подорожала большая часть овощей, входящих в так называемый борщевой набор. Выросли средние цены на картофель, столовую свеклу и морковь.

Заметнее всего в этой категории с 26 июня по 3 июля в Татарстане подорожал картофель. Средняя цена выросла на 12,14%, до 43,25 рубля за один килограмм.

Морковь в республике за неделю подорожала на 6,5%, до 65,9 руб./кг. Средняя цена килограмма столовой свеклы поднялась на 2,06%, до 46,98 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Подешевел за неделю репчатый лук — на 0,32%, до 61,26 рубля за килограмм. Средняя цена свежей белокочанной капусты опустилась на 0,27%, до 52,57 руб./кг, подсчитали в Татарстанстате.

Напомним, за предыдущую неделю — с 19 по 26 июня — в Татарстане из «борщевого набора» подорожали картофель — на 12,74%, и морковь — на 6,9%. Подешевели за этот период лук (-3,14%), капуста (-2,84%) и столовая свекла (-1,47%).



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина