Раис Татарстана обсудил открытие филиала КФУ в Египте с руководством компании Modern Group

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео сайта rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем правления египетской компании Modern Group доктором Валидом Деабесом. На встрече в Доме правительства республики стороны обсудили открытие филиала КФУ в Каире, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

Минниханов назвал Египет важным и давним партнером России. По его данным, в вузах республики обучаются 1 356 студентов из Египта, в том числе 229 человек — в КФУ. Он рассказал, что открытие филиала Казанского университета в Каире станет важным шагом в укреплении сотрудничества.

В 2022 году КФУ и Modern Group подписали соглашение о сотрудничестве, которое в том числе предполагает создание в Каире филиала Казанского федерального университета. Египетская компания была основана в 1990 году для осуществления проектов в сфере образования, недвижимости и строительства. С 1992 года компания специализируется на инвестиционных инфраструктурных образовательных проектах.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео сайта rais.tatarstan.ru

О планах открыть филиалы КФУ в Египте «Реальное время» писало в феврале этого года. Тогда же сообщалось, что вуз хочет открыть филиал в казахстанском Шымкенте. Еще университет планировал создать три технопарка — в области промышленного дизайна, биомедицины и технопарк передовой инженерной школы.

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Айрат Назипов