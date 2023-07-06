В Казани снесут 14 самовольно установленных торговых объектов
В Казани снесут еще 14 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Распоряжение о демонтаже подписано заместителем руководителя исполкома города Ильдаром Шакировым.
Снести в столице Татарстана должны:
- торговые павильоны по ул. Энергетиков, кад. №16:50:100419:54;
- торговые объекты по ул. Шамиля Усманова, кад. №16:50:100419:26;
- квасная бочка по ул. Копылова, вблизи дома №7/2;
- торговые объекты по ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №57;
- торговый объект по ул. Андрея Адо, вблизи дома №13б;
- тонар по ул. Подлужной;
- торговый объект по ул. Ново-Давликеевской, вблизи дома №18;
- торговый объект по ул. Складской, вблизи дома №10в;
- торговый объект по ул. Ново-Давликеевской, вблизи дома №2е;
- торговый объект по ул. Ново-Давликеевской, вблизи дома №18 к.1;
- торговый киоск по ул. Академика Кирпичникова, вблизи дома №8;
- торговый объект по ул. Болотникова, кад. №16:50:090422:616;
- торговый объект по ул. Юлиуса Фучика, вблизи дома №49;
- торговый объект по ул. Адоратского, вблизи дома №61.
Часть собственников перечисленных объектов властям Казани установить удалось. В добровольном порядке они должны убрать объекты до 10 июля.
Если предписание властей не будет выполнено в установленный срок, торговые объекты демонтируют в принудительном порядке с 11 июля по 8 октября. Их перемесят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.
Неделю назад в Казани опубликовали список самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу, в который вошли автофургоны. Срок на их добровольный демонтаж истек 3 июля.
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