В Казани снесут 14 самовольно установленных торговых объектов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани снесут еще 14 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Распоряжение о демонтаже подписано заместителем руководителя исполкома города Ильдаром Шакировым.

Снести в столице Татарстана должны:

торговые павильоны по ул. Энергетиков, кад. №16:50:100419:54;

торговые объекты по ул. Шамиля Усманова, кад. №16:50:100419:26;

квасная бочка по ул. Копылова, вблизи дома №7/2;



торговые объекты по ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №57;

торговый объект по ул. Андрея Адо, вблизи дома №13б;

тонар по ул. Подлужной;

торговый объект по ул. Ново-Давликеевской, вблизи дома №18;

торговый объект по ул. Складской, вблизи дома №10в;

торговый объект по ул. Ново-Давликеевской, вблизи дома №2е;

торговый объект по ул. Ново-Давликеевской, вблизи дома №18 к.1;

торговый киоск по ул. Академика Кирпичникова, вблизи дома №8;

торговый объект по ул. Болотникова, кад. №16:50:090422:616;

торговый объект по ул. Юлиуса Фучика, вблизи дома №49;

торговый объект по ул. Адоратского, вблизи дома №61.

Часть собственников перечисленных объектов властям Казани установить удалось. В добровольном порядке они должны убрать объекты до 10 июля.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Если предписание властей не будет выполнено в установленный срок, торговые объекты демонтируют в принудительном порядке с 11 июля по 8 октября. Их перемесят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.

Неделю назад в Казани опубликовали список самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу, в который вошли автофургоны. Срок на их добровольный демонтаж истек 3 июля.



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Татьяна Демина