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В Казани снесут самовольно установленные автофургоны и торговые объекты

17:50, 29.06.2023
В Казани снесут самовольно установленные автофургоны и торговые объекты
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Исполком Казани утвердил очередной список самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу. Среди них автофургоны и торговые объекты.

В списке оказались:

  • торговый объект по ул. Шигабутдина Марджани;
  • торговый объект по ул. Татарстан, вблизи дома №52;
  • торговый объект по ул. Горьковское Шоссе, кад.№16:50:090402:670;
  • автофургон и торговый объект по ул. Комиссара Габишева, вблизи дома №4;
  • торговый павильон по ул. Гвардейской, вблизи дома №22;
  • автофургон по ул. Аделя Кутуя, вблизи дома №7;
  • автофургон по ул. Адоратского, вблизи дома №29;
  • торговый объект по проспекту Победы, вблизи дома №19.

Собственников объектов установить не удалось. Они должны выполнить требование о демонтаже добровольно до 3 июля. В противном случае объекты снесут в принудительном порядке и переместят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Неделю назад казанские власти опубликовали список из семи самовольно установленных и незаконно размещенных торговых точек. В нем оказались шесть торговых объектов и один автофургон по ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №75.

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Татьяна Демина
ОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан

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