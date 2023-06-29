В Казани снесут самовольно установленные автофургоны и торговые объекты

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Исполком Казани утвердил очередной список самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу. Среди них автофургоны и торговые объекты.



В списке оказались:

торговый объект по ул. Шигабутдина Марджани;

торговый объект по ул. Татарстан, вблизи дома №52;

торговый объект по ул. Горьковское Шоссе, кад.№16:50:090402:670;

автофургон и торговый объект по ул. Комиссара Габишева, вблизи дома №4;

торговый павильон по ул. Гвардейской, вблизи дома №22;

автофургон по ул. Аделя Кутуя, вблизи дома №7;

автофургон по ул. Адоратского, вблизи дома №29;

торговый объект по проспекту Победы, вблизи дома №19.

Собственников объектов установить не удалось. Они должны выполнить требование о демонтаже добровольно до 3 июля. В противном случае объекты снесут в принудительном порядке и переместят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Неделю назад казанские власти опубликовали список из семи самовольно установленных и незаконно размещенных торговых точек. В нем оказались шесть торговых объектов и один автофургон по ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №75.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина