В России предложили штрафовать за пропаганду жестокого обращения с животными

В КоАП России планируют внести новую статью «Пропаганда жестокого обращения с животными». Такой законопроект подготовили в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, пишут «Известия».

За призывы к издевательствам над животными россиян хотят штрафовать на сумму от 5 до 30 тыс. рублей либо наказывать арестом на срок до 15 суток с изъятием питомца. Должностным лицам за это хотят присуждать штраф от 10 до 15 тыс. рублей, а организациям — от 50 до 100 тыс. рублей. В этом случае животные также изымут.

Отдельное наказание хотят ввести за изготовление и распространение пропагандирующих жестокое обращение видео- и фотоматериалов, печатной продукции, аудиопродукции и размещение их в интернете. За это физлицам будет грозить штраф от 10 до 20 тыс. рублей с лишением питомца, должностным лицам — от 15 до 25 тыс. рублей, предпринимателям — от 20 до 50 тыс. рублей, юрлицам — от 50 до 100 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По словам авторов законопроекта, в интернете становится все больше роликов с издевательствами над животными, которые необходимо заблокировать.

Месяц назад президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тыс. рублей за нарушения норм обращения с животными, а также до 30 тыс. рублей за выброшенных животных.

Также в июне предложили проводить конфискацию домашних и диких животных за жестокое обращение с ними. Сейчас за жестокое обращение с животными в России предусмотрены штрафы до 80 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. Однако питомец остается у хозяев, которым не запрещают вновь заводить животных в дальнейшем.



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Айрат Назипов