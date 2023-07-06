В уголовном деле о «смытой» дождем биатлонной базе в Мирном появилась обвиняемая

Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова

В уголовном деле о «смытой» дождем лыжно-биатлонной трассе в спорткомплексе в казанском поселке Мирный появилась обвиняемая — главный эксперт ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре» Лилиана Кузьмина.

По версии Следкома, в действиях эксперта есть признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

Кузьмина и ее адвокат Лаврентий Сичинава обратились в «Реальное время» после того, как получили отказ органов следствия в удовлетворении ходатайства о прекращении в отношении эксперта уголовного дела. Отказ они также получили и в проведении допроса свидетелей и экспертизы, в результате чего, по их мнению, и обнаружились бы истинные виновники.

Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова

«Реальное время» обратилось в Следком за комментариями относительно причин, по которым следствие не удовлетворило ходатайство защиты. Там пояснили, что не могут этого сделать, так как статьи 310 УК РФ и 161 УПК РФ запрещают разглашать данные предварительного расследования.

— Я не понимаю, почему в этой ситуации виноватой сделали меня <...> Дело, которое начиналось как дело о хищении крупной суммы бюджетных денег, превратилось в дело о халатности эксперта — как так вышло? — сказала Кузьмина.

По ее словам, следствие завело дело против нее, но одновременно с этим «почему-то отказалось от расследования в отношении генподрядчика, который вел работы вообще без разрешения на строительство».

Лилиана Кузьмина также напомнила, что разрушение трассы под действием ливней началось еще до ночи с 14 на 15 июля 2022 года, когда ее окончательно размыло.

Адвокат Лаврентий Сичинава изложил «Реальному времени» позицию своей подзащитной и рассказал о доводах, изложенных в его ходатайстве о прекращении уголовного дела, возбужденного в отношении Кузьминой по статье «Халатность».

Подробнее о деталях дела — читайте в эксклюзивном материале «Реального времени».

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Илина Хакимова