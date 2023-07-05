В Куюках не хватило мест первоклассникам — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В единственной школе в поселке Куюки в Пестречинском районе Татарстана не хватило места для первоклассников: в списке, вывешенном сегодня, порядка 300 принятых, еще около 200 сталкиваются с отказом, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



До начала учебного года 2 месяца, родители не знают, куда вести детей 1 сентября. Сегодня пришли получить официальное уведомление об отказе 176 человек.

В Куюках прописаны 25 тысяч человек, из которых 2 750 — школьники. Лицей «Алгоритм» рассчитан на 1,2 тысячи учеников в этом году примет 2,5 тысячи. Остальным предложили возить детей в школы Казани. Их на выбор четыре: гимназия №21, школы №150, №68, №42. До ближайшей — 18 км.

Будут ли возить детей в школу автобусы, вопрос тоже открытый. Сейчас по району курсируют 18 таких автобусов, шесть из них осуществляют подвоз в Куюки.

Глава Пестречинского района Татарстана Ильхам Кашапов в июне рассказал о проблемных вопросах по линии молодежной политики. Одна из проблем — отсутствие достаточного количества кружков для дополнительного образования детей в школах. Вторая трудность — отсутствие ставок тренеров, что сказывается на качестве организации работы на спортивных площадках во дворах. Ильхам Кашапов обращал внимание, что в деревне Куюки остро стоит вопрос организации дополнительного образования детей.



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Маргарита Головатенко