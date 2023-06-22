Пестречинскому району Татарстана не хватает тренеров для детей и кружков в школах

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Глава Пестречинского района Татарстана Ильхам Кашапов рассказал о проблемных вопросах по линии молодежной политики. Их он озвучил на выездном заседании президиума Госсовета региона «О патриотическом воспитании детей и молодежи в Республике Татарстан».

Одна из проблем — отсутствие достаточного количества кружков для дополнительного образования детей в школах. Вторая трудность — отсутствие ставок тренеров, что сказывается на качестве организации работы на спортивных площадках во дворах.

Ильхам Кашапов обратил внимание, что в деревне Куюки остро стоит вопрос организации дополнительного образования детей. По его словам, уже этой осенью мест для всех желающих в учреждениях может не хватить.

Вместе с тем Ильхам Кашапов рассказал и о положительных аспектах. Так, например, «Движение первых» реализуется уже в 11 школах Пестречинского района Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в Пестречинском районе решили закрыть одну из школ «в целях обеспечения высокого качества образования и повышения эффективности деятельности отрасли «образование». Речь идет о Кибячинской ООШ, которая работала с 1986 года.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева