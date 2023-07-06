Татарстан стал одним из самых инвестиционно-привлекательных российских регионов для бизнеса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Аналитики компании «ТендерПро» составили рейтинг привлекательности российских регионов для бизнеса в 2023 году. Согласно подсчетам специалистов, за первое полугодие этого года игроки рынка реализовывали в 2 раза больше инвестиционных проектов (840) в российских регионах, чем за аналогичный период 2022-го года (372 проекта).

В Приволжском федеральном округе общая сумма инвестпроектов с 1 января 2023 года достигла 270,5 млрд рублей.

Больше половины (63,5%) коммерческих предприятий в ПФО реализуют инвестиционные проекты до 1 млрд рублей, а 36,5% игроков рынка вкладывают более 1 миллиарда. Чаще всего за указанный период бизнес запускал в ПФО проекты в секторе строительства промышленных предприятий (29,7%), в сфере жилого строительства (28,6% от всех объектов), агропромышленного комплекса (17,6% от всех объектов) и коммерческой недвижимости (15,7% от всех объектов).

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Тем не менее большая часть реализующихся в данный момент инвестпроектов в ПФО находятся на этапах проектирования (32,9%), подготовки стройплощадки (21,3%), строительно-монтажных и пусконаладочных работ (16,5%), а также приостановки (18,3%).

Коммерческие предприятия за январь — июнь 2023 года заморозили инвестиционные проекты на общую сумму 45,2 млрд рублей.

Большую их часть (53,3%) бизнес отложил на первое полугодие 2024 года, а 46,7% — на третий-четвертый квартал 2023 года.

Указывается, что на данный момент инвестпроекты в ПФО приостановлены в основном на стадиях предпроектных проработок (46,4%), проектирования (42,4%) и подготовки строительной площадки (10,7%).

Татарстан вошел в число наиболее инвестиционно-привлекательных регионов ПФО для бизнеса, в республике реализуется 18,7% от всех проектов в округе.

Также Татарстан вошел в пятерку лидеров по числу инвестиционных проектов по всей России:

Москва и Московская область (реализуется 19,8% от всех инвестпроектов в РФ); Санкт-Петербург и Ленинградская область (7,3% от всех инвестпроектов в РФ); Свердловская область (3,9% от всех инвестпроектов в РФ); Республика Татарстан (3,2% от всех инвестпроектов в РФ); Краснодарский край (2,9% от всех инвестпроектов в РФ).

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о продлении действия инвестиционной декларации республики до 2028 года. Главной целью декларации является обеспечение реального роста инвестиций в основной капитал в качестве вклада в достижение национальной цели развития — на 70% до 2030 года по сравнению с показателем 2020-го (615 млрд рублей).

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Илина Хакимова