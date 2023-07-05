В Татарстане на перевод транспорта на газомоторное топливо в 2023 году предусмотрели 122 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане планируют кратно увеличить экологичный автопарк: на перевод транспорта на газомоторное топливо в 2023 году предусмотрели 122 млн рублей, 49 млн из них — из бюджета республики, об этом стало известно в ходе заседания межведомственной рабочей группы под руководством заместителя премьер-министра республики — руководителя аппарата Кабмина РТ Шамиля Гафарова.



В 2023—2024 годах в рамках федеральных программ по обновлению общественного транспорта планируют закупить более 100 автобусов на газомоторном топливе.

На сегодняшний день количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в Татарстане приближается к 50. Из них 27 принадлежат «Газпром газомоторное топливо», еще два объекта работают по схеме франчайзинга. В 2023 году компания планирует ввод новой АГНКС на трассе М-7 «Волга» в Елабужском муниципальном районе. В 2024—2025 годах также рассматривается возможность реализации еще трех проектов на федеральных трассах М-7 «Волга» и М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане на сегодняшний день разрабатывается новая программа развития рынка газомоторного топлива. Известно, что 41% общественного транспорта республики работает на газомоторном топливе.

В Татарстане за январь — май 2023 года на компримированный природный газ переоборудовали 199 транспортных средств. На КПГ за январь — май приобрели пять транспортных средств. Реализовали за этот период 27,9 млн кубометров компримированного природного газа.

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Маргарита Головатенко