В Татарстане за пять месяцев на КПГ переоборудовали 199 транспортных средств

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за январь — май 2023 года на компримированный природный газ переоборудовали 199 транспортных средств. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли республики Марат Минибаев.

На КПГ за январь — май приобрели пять транспортных средств. Реализовали за этот период 27,9 млн кубометров компримированного природного газа.

— В 2022 году на компримированный природный газ переоборудовано 1 221 транспортное средство в газомоторном исполнении. Приобретено 508 транспортных средств, — сказал он, добавив, что КПГ реализовано в объеме 72,7 млн кубометров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Марат Минибаев обратил внимание, что использование метана позволяет получить существенную экономию всем предприятиям, которые используют транспорт. Его стоимость в два с половиной раза меньше бензина и топлива.

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Татьяна Демина