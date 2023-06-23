В Татарстане 41% общественного транспорта работает на газомоторном топливе

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Татарстане 41% общественного транспорта работает на газомоторном топливе. Такие данные озвучил замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Айрат Садыков.

— У нас на регулярном пассажирском общественном транспорте более 1 800 транспортных средств, из которых на муниципальном сообщении 1,5 тысячи, на межмуниципальном — 340 машин. На сегодняшний день у нас более 40% — 41% — 693 единицы уже на газомоторном топливе, — рассказал он.

С 2020-го по 2022 год в Казани приобрели 145 НЕФАЗов, работающих на газомоторном топливе. Из них 113 единиц приобретены по федеральной программе «Безопасные качественные дороги».

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Напомним, в Татарстане за январь — май 2023 года под компримированный природный газ переоборудовали 199 транспортных средств. За прошлый год их количество составило 1 221.



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Татьяна Демина