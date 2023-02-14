В Татарстане оштрафовали компанию на 4,1 млн рублей за причиненный вред окружающей среде

Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана

Нижнекамский городской суд наказал ООО «Харатс» за вред, причиненный окружающей среде. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

На представителей компании год назад пожаловались жители поселка Ильинка. Они отмечали, что рабочие незаконно добывают песок на одном из земельных участков.

— Специалисты Закамского ТУ выехали в рейд и зафиксировали добычу песка без оформления права пользования недрами. На участке работали экскаватор, самосвалы и, согласно журналу учета вывоза песка, ООО «Харатс» было вывезено 52 самосвала, — рассказали в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сотрудники ведомства составили на компанию административный протокол по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ («Пользование недрами без лицензии и направлена претензия о возмещении вреда, нанесенного окружающей среде»). Но представители фирмы не стали платить добровольно, после чего ведомство обратилось в суд.

Нижнекамский городской суд встал на сторону Минэкологии. ООО «Харатс» обязали уплатить 4,1 млн рублей за вред, причиненный окружающей среде в результате самовольного пользования недрами.

Отметим, что в начале месяца в Сабинском районе Татарстана экологи пресекли незаконную добычу песка. Объем изъятых общераспространенных полезных ископаемых в селе Шемордан составил 60 кубических метров.

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Айрат Назипов