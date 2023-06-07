Совет директоров КАМАЗа рекомендовал выплатить дивиденды в размере 1,84 рубля на акцию

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

По итогам заседания совета директоров ПАО «КАМАЗ» принято решение рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 1,84 рубля на акцию за 2022 год.

До момента объявления дивидендов одна акция стоила в пределах 193 рублей. По состоянию на 12.45 по мск, 7 июня они торгуются в пределах 188 рублей. Дивидендная доходность составит чуть меньше одного процента.

Вопрос о выплате дивидендов еще должны утвердить акционеры. Годовое общее собрание состоится в формате заочного голосования 29 июня.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В последний раз челнинский автогигант выплачивал дивиденды в 2021 году. Тогда за одну ценную бумагу акционеры получили 0,54 рубля. Дивидендная доходность составила около 0,7%.

На прошлой неделе гендиректор компании Сергей Когогин сообщил о высокой вероятности выплаты дивидендов за 2022 год. Тогда он не стал уточнять размер выплат.

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Айрат Назипов