Время героев: RT объявил программу международного фестиваля документального кино в Казани

В программу первого международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев» войдут 15 фильмов о героях специальной военной операции. В рамках фестиваля состоятся встречи и обсуждения с создателями фильмов, открытые лекции и круглые столы. Фестиваль пройдет при поддержке правительства Республики Татарстан, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям, Министерства культуры Республики Татарстан с 25 по 27 июля в казанском Технопарке в сфере высоких технологий «ИТ-парк».

Посещение всех мероприятий по предварительной регистрации.

Фестиваль откроется большой премьерой. Режиссеры документального канала RT Олег Некишев, Михаил Буров и автор Ольга Кирий представят картину «Казаки» (18+). Зрители увидят несколько дней из жизни штурмового казачьего батальона «Крым».

Также зрители увидят несколько дней из жизни солдат, которые девять лет отстаивают независимость Донбасса, в картине режиссеров Олега Некишева, Михаила Бурова и автора Ольги Кирий «Пацаны батальона «Восток» (18+). Лента «Сила»(18+) режиссера Екатерины Китайцевой и автора Руслана Гусарова — о добровольце с позывным Батя, который приехал в Белгородскую область с одной целью — накормить бойцов у линии фронта. Фильм Ольги Кирий «Я ушла на войну» (18+) с рассказом женщин, которые отправились воевать в зону СВО. «Культурный фронт» Олега Некишева и Руслана Гусарова — о поэтах и музыкантах, которые выступают в поддержку российских солдат. «Военкоры»(18+) Артема Сомова — истории Евгения Поддубного, Мурада Газдиева, Георгия Медведева и Павла Кукушкина. «Военкоры-2: птичник и Оля-молодец»(18+) — о работе российских журналистов в осмыслении известного режиссера Клима Поплавского.

В программу также вошел фильм французского режиссера-документалиста Анн-Лор Боннель «Донбасс 2022» (18+) о жизни мирного населения Донецка. Фильм-расследование Максима Сергеева «Министерство биологической войны» — о биолаборатории, обнаруженной в городе Рубежное (ЛНР) после его освобождения.

В рамках деловой программы на фестивале пройдет круглый стол «Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее» с участием Бориса Корчевникова.

Дискуссия с участием российских пранкеров Вована и Лексуса будет посвящена теме информационных войн.

На торжественной церемонии открытия фестиваля выступит рок-певица Юлия Чичерина.

Подробнее о деловой и зрительской программах, а также о регистрации на фестиваль «RT.Док: Время героев» — на сайте https://rtfestival.ru

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