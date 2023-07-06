В Казани 8 июля, в День семьи, любви и верности, телебашня окрасится в праздничные цвета
В Казани в День семьи, любви и верности, 8 июля, телебашня окрасится в праздничные цвета. Об этом сообщили в мэрии столицы Татарстана.
Светодинамическое шоу начнется в 21.00 и продлится до 23.00.
В этом году символом праздника выступит белая ромашка, на фоне которой появится поздравление.
Помимо Казани, красочная подсветка включится на телебашнях в Кызыле, Нальчике, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Саратове, Улан-Удэ, Челябинске, Ярославле и других городах. Напомним, что казанцы также смогут посетить фестиваль «Казань — город счастливых семей».
В День семьи, любви и верности в Татарстане планируют пожениться 650 пар, это на треть больше, чем в прошлом году. Также в республике планируют провести около 600 мероприятий: выставки, конкурсы и чествование семей, проживших в браке много лет.
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