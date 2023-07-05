В Татарстане в День семьи, любви и верности брак заключат свыше 600 пар

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В День семьи, любви и верности в Татарстане планируют пожениться свыше 600 пар. Об этом рассказала начальник Управления записи актов гражданского состояния Кабмина республики Гульшат Нигматуллина.

— На 7 и 8 июля подано более 650 заявлений о заключении семейного союза — это на треть больше, чем в прошлом году, — сообщила она.

В честь Дня семьи, любви и верности в Татарстане планируют провести около 600 мероприятий. Среди них выставки, конкурсы и чествование семей, проживших в браке много лет. Мероприятия пройдут во всех городах и районах республики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане за январь — март 2023 года зарегистрировали 3 834 брака. Это на 176 браков, или на 4,4%, меньше, чем за первые три месяца прошлого года.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина