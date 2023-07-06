Интернет-мошенники стали использовать объявления в подъездах

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Летом в интернете появилось множество мошеннических сайтов, предлагающих услуги по изготовлению ключей. Ссылки на них размещаются в подъездах жилых домов, сообщил «Газете.Ru» заместитель директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA в компании «РТК-Солар» Сергей Трухачев.

По его словам, злоумышленники распространяют сообщения о том, что в скором времени в подъезде будет произведена замена домофона. Так они мотивируют людей зайти на их сайт.

— Объявления позволяют злоумышленникам с минимальными затратами предельно точно попасть в целевую аудиторию, ведь задумчиво теребящие связки ключей в ожидании лифта люди меньше всего ожидают подвоха, когда видят сообщения от имени управляющей компании, — пояснил Трухачев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На сайтах предлагается сделать ключ за 300 рублей. Для этого нужно заполнить форму ввода, в которой требуется указать адрес и количество необходимых ключей. Оплачивается услуга посредством перевода денег на банковскую карту.

— Так как подобные ресурсы не имеют привязки к конкретному бренду и не связаны с массовыми фишинговыми рассылками, они остаются невидимыми для большинства защитных систем и способны существовать довольно долго, принося прибыль своим создателям, — подчеркнул эксперт.

Чтобы не попасться на такую уловку, Трухачев советует позвонить в управляющую компанию, увидев объявление о проведении каких-либо работ.

Напомним, в середине июня россиянам массово стали поступать звонки от мошенников с одинаковым содержанием. Женский голос произносил: «Добрый день, это Людмила, очень приятно, я вам перезвоню», и звонок тут же завершался.

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Елизавета Пуншева