Забег «Ночная Казань» состоится 15 июля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Забег «Ночная Казань» состоится в столице Татарстана 15 июля. Местом старта станет набережная реки Казанки около экстрим-парка «Урам», сообщает пресс-служба мэрии.

Маршрут пройдет через Кремлевскую набережную, Казанский кремль, Дворец земледельцев и Центр семьи «Казан».

Бегуны смогут выйти на две дистанции — 5 км и 10 км. Забег на дистанции в 5 км стартует в 22.45, на дистанции в 10 км — в полночь. Для детей будут организованы забеги на 300 метров и 600 метров. Они начнутся в 17.00.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Желающие могут зарегистрироваться на сайте организатора до 10 июля. Также можно будет оформиться в день соревнований при наличии свободных слотов.

В день проведения состязаний для жителей и гостей города подготовили маршрут спортивного ориентирования. Участники соревнований должны будут пройти с помощью карты неизвестную им трассу через контрольные пункты, расположенные на местности. Начало — в 18.00.

В прошлом году традиционный забег «Ночная Казань» прошел в Казани 17 июля. На него зарегистрировались более 1,2 тысячи участников из 119 городов России. Как в городе прошло спортивное мероприятие, можно увидеть в фоторепортаже «Реального времени».

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Айрат Назипов