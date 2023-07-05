Футболист «Рубина» Константин Нижегородов ушел в аренду в тульский «Арсенал»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Игрок казанского «Рубина» Константин Нижегородов переходит в тульский «Арсенал» на правах аренды. Футболист останется там до конца сезона 2023/24, сообщает клубная пресс-служба.

21-летний Нижегородов родился в Москве. Карьеру футболиста начинал в молодежке одесского «Черноморца». Также успел поиграть за юношеские команды «Черноморца», немецких «Шальке» и «Ганзы». В июне 2021 года перешел в казанский «Рубин», за который сыграл 7 матчей и забил 1 гол.

Накануне казанский «Рубин» объявил о переходе защитника сербского «Партизана» Игора Вуячича. Он будет выступать под 15-м номером. Контракт подписан на три года.

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Айрат Назипов