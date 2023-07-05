В домах казанцев могут начать устанавливать пожарные извещатели в рамках социальной поддержки

В Казани могут установить дополнительную меру социальной поддержки в виде оснащения жилых помещений отдельных категорий граждан автономными пожарными извещателями. Об этом стало известно «Реальному времени».

Право на получение социальной поддержки смогут иметь:

семьи, имеющие детей-инвалидов;

семьи, находящиеся в социально опасном положении;

семьи, имеющие признаки социального неблагополучия, но не признанные находящимися в социально опасном положении (где злоупотребляют алкоголем либо оба, либо один из родителей; уклоняющиеся от надлежащего исполнения родительских обязанностей);

малоимущие многодетные семьи;

ветераны Великой Отечественной войны;

инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;

казанцы в возрасте от 80 лет и старше.

Фото: realnoevremya.ru

Если решение властей вступит в силу, то для получения извещателей казанцам нужно будет подать заявление в администрацию района. Также нужно будет приложить копии документов, удостоверяющих право на предоставление мер социальной поддержки и подтверждающих право на занимаемое жилое помещение.

В Татарстане в 2022 году установили 48,8 тыс. автономных пожарных извещателей в 17,7 тыс. домовладениях. В феврале сообщалось, что с 2016 года в регионе на бесплатной основе различным категориям граждан установили 393,8 тыс. извещателей в 130,7 тыс. домовладениях. Сама же работа по оборудованию автономными пожарными извещателями жилых домов и квартир началась 7 лет назад по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова.

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Айрат Назипов