Татарстан поможет Ингушетии построить завод по производству литий-ионных аккумуляторов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ингушетия в рамках соглашения о сотрудничестве с Татарстаном построит первый завод по производству литий-ионных аккумуляторов. Об этом заявил глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов в ходе ежегодного послания парламенту региона.



— В рамках заключенного в 2021 году соглашения между алюминиевым кластером Республики Ингушетия и машиностроительным кластером Республики Татарстан на базе завода «Вилс» нашего региона планируется построить предприятие по производству литий-ионных аккумуляторов. Профессиональную консультацию в строительстве данного предприятия будут оказывать специалисты Елабужского аккумуляторного завода Татарстана, — передает его слова ТАСС.

При участии Татарстана в Ингушетии был запущен и введен в эксплуатацию завод ЗАО «Техстрой» по производству пластмассовых плит, полос, труб и профилей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам Калиматова, также при содействии Татарстана Ингушетия проводит работу по включению региона в механизм партнерского финансирования, который запущен федеральным центром. Речь идет об исламском банкинге.

Напомним, законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга приняли в первом чтении в конце 2022 года. Помимо Татарстана, в эксперименте примут участие Башкирия, Чечня и Дагестан. В ближайшие три года объем исламского финансирования может составить порядка 20 млрд рублей.



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Айрат Назипов