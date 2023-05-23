Объем выданных потребкредитов в Татарстане вырос на 59%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — апрель 2023 года жителям Татарстана выдали потребительские кредиты на 38,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем потребкредитования вырос на 59,2%, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

Татарстан среди 30 российских регионов-лидеров по объемам выданных потребительских кредитов занял 6-е место. В топ-5 вошли Москва (129,2 млрд рублей), Московская область (86,4 млрд), Санкт-Петербург (55,5 млрд), Свердловская область (42,1 млрд) и Краснодарский край (42 млрд).

Топ-30 по итогам января — апреля замыкает Удмуртия. За четыре месяца там выдали потребкредиты на 11,3 млрд рублей — сумма оказалась на 64,5% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

В России, по данным 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в январе — апреле 2023 года выдали кредиты на покупку потребительских товаров на сумму 1,22 трлн рублей. Это на 57,6% больше, чем за январь — апрель прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте — апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась. Стоит отметить и динамику среднего чека потребкредита, который существенно вырос за последнее время, достигнув рекордных значений нынешней весной, — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, за январь — март 2023 года в Татарстане выдали 95 384 потребительских кредита — на 5,4% меньше, чем за первый квартал прошлого года. По их количеству республика заняла 5-е место среди 30 российских регионов-лидеров.



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Татьяна Демина