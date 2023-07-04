Дмитрий Медведев: темпы отбора на службу в ВС России по контракту увеличились до 1,4 тыс. человек в день

В России в июне увеличились темпы отбора на службу ВС РФ по контракту до 1,4 тысячи человек в день, сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.



Он отметил, что за последнюю неделю контракт заключили более 10 тысяч человек. По его словам, «попытка вооруженного мятежа никак не изменила отношение граждан к контрактной службе в зоне СВО».

По данным Минобороны, с 1 января по 4 июля этого года в ряды вооруженных сил России приняли свыше 185 тысяч человек, из них в запасе пребывают порядка 109 тысяч, сообщает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов(архив)

— Наши контрактники и добровольцы демонстрируют высокий, можно сказать, очень высокий уровень поддержки президента, государства, и готовы защищать свою Родину, — заявил Медведев.

Сегодня в Казани открылся центр оформления на военную службу по контракту «Батыр». В нем каждому желающему помогут оформить документы, пройти медицинское обследование, узнать категорию годности к службе и получить все положенные льготы и выплаты.

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Маргарита Головатенко