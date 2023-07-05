Почти каждый третий пользователь приложений для знакомств заводил служебные романы
Почти каждый третий пользователь приложений для знакомств заводил романы на рабочем месте. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующее исследование.
Так, у 14% из них служебный роман перерос в серьезные отношение, у 8% — в брак, а у 46% — ни во что серьезное. Чаще всего отношения на работе заводили женщины — 58% против 42%.
При этом в Европе служебные романы встречаются не так часто. Признались в этом 12% пользователе из Израиля, 6% из Германии, по 4% из Франции и Италии.
— Столь низкие показатели в Европе объясняются действующим жестким законодательством, которое не только запрещает отношения на работе, но и любые намеки могут быть восприняты как домогательства, — пояснил директор по развитию приложения RusDate Роман Леви.
Напомним, 30 июня приложение для онлайн-знакомств Tinder перестало работать в России и пропало из магазинов приложений Play Market и AppStore. Если пользователь не удалил приложение, он не сможет воспользоваться его основным функционалом и «свайпать» анкеты.
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