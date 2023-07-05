Почти каждый третий пользователь приложений для знакомств заводил служебные романы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Почти каждый третий пользователь приложений для знакомств заводил романы на рабочем месте. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующее исследование.

Так, у 14% из них служебный роман перерос в серьезные отношение, у 8% — в брак, а у 46% — ни во что серьезное. Чаще всего отношения на работе заводили женщины — 58% против 42%.

При этом в Европе служебные романы встречаются не так часто. Признались в этом 12% пользователе из Израиля, 6% из Германии, по 4% из Франции и Италии.

— Столь низкие показатели в Европе объясняются действующим жестким законодательством, которое не только запрещает отношения на работе, но и любые намеки могут быть восприняты как домогательства, — пояснил директор по развитию приложения RusDate Роман Леви.

Напомним, 30 июня приложение для онлайн-знакомств Tinder перестало работать в России и пропало из магазинов приложений Play Market и AppStore. Если пользователь не удалил приложение, он не сможет воспользоваться его основным функционалом и «свайпать» анкеты.

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Елизавета Пуншева