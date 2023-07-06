Казанец отсудил у мэрии больше 400 тысяч рублей за разбитый Audi

Фото: realnoevremya.ru/Артур Казанцев

Врезался в яму длиной 70 сантиметров

Как стало известно «Реальному времени», казанский водитель отсудил у властей города более 400 тысяч рублей за то, что его автомобиль попал в яму. В аварию он угодил, двигаясь по проспекту Ибрагимова, на перекрестке с улицей Воровского.

Разбирательство проходило в Вахитовском суде с апреля этого года. Пострадавший казанец ехал по городу на своем Audi A6 (стоимость нового автомобиля — от 4 миллионов рублей, — прим. ред.) — и врезался в яму, глубина которой составляла 12 сантиметров, длина — 70 сантиметров, ширина — 30 сантиметров. На суде он просил взыскать с городских властей 412,7 тысячи рублей за пострадавший автомобиль, потраченные на юриста 22 тысячи рублей, 4,5 тысячи рублей на оценочные услуги и 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.

В итоге суд принял решение удовлетворить иск лишь частично. Мужчина должен получить от городского исполкома больше 412 тысяч рублей за поврежденный автомобиль, 15 000 рублей — за услуги юриста и 4 500 рублей — за проведение оценки ущерба, требования относительно моральной компенсации удовлетворены не были.

Разбирательство между сторонами завершилось только в конце этого июня. Притом что в конце марта городские власти отчитывались о начале работ по заделыванию дыр на дорогах. У себя в соцсетях мэрия сообщала, что ремонтные работы как раз были проведены на проспекте Ибрагимова. Под этим же постом в соцсетях жители города пожаловались на отсутствие ремонта дороги на этой улице. Жильцы ближайших домов были явно недовольны качеством дороги. В ответ на это в мэрии сказали, что по Ибрагимова провели частичный ямочный ремонт литым асфальтом на участках с наиболее критичными повреждениями. Уложить нормальное дорожное покрытие должны были в этом апреле.

Журналист «Реального времени» также побывал на месте ДТП: спустя 4 месяца участок дороги, где произошла авария, уже заделан. На этом участке виден колодец, который находится в очевидно плохом состоянии.



Фото: realnoevremya.ru/Артур Казанцев

«Ямочный ремонт делали в апреле»

Как объяснили в администрации Кировского и Московского района, яма на месте ДТП уже была заделана. Но заметим, что, по информации городских властей, ямочный ремонт на этом участке дороги был проведен в апреле этого года.

Добавим, что все в том же марте власти города обещали в усиленном режиме бороться с дорожными провалами. По заверениям мэра города Ильсура Метшина, из-за большого количества жалоб на состояние дорог в городе власти должны были поставить так называемые временные дорожные пломбы. Использовать должны были как раз литой асфальт. Метшин утверждал, что это мера временная, позже эти участки должны залить плотным горячим асфальтом.

Также в марте городские власти жаловались на то, что на ремонт дорог в бюджете не всегда есть средства. Например, качественную дорогу не могут получить жители поселка Вишневка. На просьбу местных жителей чиновники ответили, что на нее попросту нет денег. Такой же ответ получили и горожане, которые постоянно проезжают по Третьей транспортной дамбе. Власти города сказали, что проект новой дороги есть, но денежных средств на нее нет. Дыры на дорогах пообещали заделать во время ямочного ремонта.

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Артур Казанцев