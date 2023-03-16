В Казани дорожные «пломбы» поставят на участках общей площадью 30 тысяч квадратных метров

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что из-за большого количества жалоб на состояние дорог в городе поставят временные дорожные «пломбы» на участках общей площадью в 30 тысяч квадратных метров.

— Это временная мера, которая используется до того, как начнутся полноценные дорожные работы, к которым традиционно приступают после майских праздников. При определении участков дорог, где требуется проведение ямочного ремонта в первую очередь, учитывались обращения жителей Казани, — сказал он.

По его словам, одним из таких проблемных участков является перекресток улиц Фучика и Сафиуллина. На данном участке интенсивное движение общественного транспорта и большой поток машин, поэтому к заливке ям рабочие приступили уже в первую неделю после начала ремонта, добавил он.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, в настоящее время в Казани установилась температура воздуха +5 градусов, поэтому работы проводятся с использованием литого асфальта. При этом устраняются глубокие и аварийные ямы площадью до 5 квадратных метров.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, накануне мэрия Казани в своем официальном telegram-канале сообщила о том, что сегодняшней ночью на мосту «Миллениум» начался ремонт аварийных участков. Однако в комментариях местные жители лишь выразили свое недовольство по поводу очередных работ на этом объекте и обратили внимание на ряд других проблемных участков. Городские власти согласились с гражданами в необходимости капитального ремонта моста вместо регулярного нанесения «заплаток», а также рассказали, какие еще улицы ждет ежегодный ямочный ремонт. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин