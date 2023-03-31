Власти Казани: «Потребность в ремонте дорог многократно превышает выделяемые на эти цели средства»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Власти Казани ответили на просьбу казанца, который попросил засыпать дорогу на улице Тамчы в поселке Вишневка. По его словам, она находится «в ужасном состоянии».

Как отметили в мэрии, на ремонт дорог в этом месте попросту не хватает денег. Поэтому в нынешнем году ситуация, скорее всего, не изменится.

— Понимаем ваше недовольство. Как сообщают в районной администрации, к сожалению, потребность в ремонте дорог многократно превышает выделяемые на эти цели средства, в связи с чем указанный участок в этом году не включен в предварительный перечень дорожных работ. Ваши замечания направили, при выделении средств вопрос рассмотрят повторно, — ответили представители мэрии казанцу.

Фото: realnoevremya.ru

Две недели назад в мэрии ответили на критику казанцев поводу ям на Третьей транспортной дамбе. Там заявили, что существует проект реконструкции Третьей транспортной дамбы, но на него не выделили денег. А основные провалы планируется устранить в рамках ближайшего ямочного ремонта.

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Айрат Назипов