Раис Татарстана обсудил вопросы привлечения федеральных средств в экономику республики с депутатами Госдумы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вопросы привлечения федеральных средств в экономику Татарстана обсудил раис республики с сенаторами и депутатами Госдумы, избранными от региона. Во встрече, которая состоялась в Иннополисе, приняли участие председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, заместитель премьер-министра республики Роман Шайхутдинов и другие.

Как сообщает пресс-служба татарстанского Госсовета, в республике работают 17 рабочих групп, каждую из которых возглавляет курирующий депутат. В состав рабочих групп входят также представители республиканских министерств и ведомств. Основная задача рабочих групп — привлечение федеральных денег в экономику Татарстана через участие в нацпроектах и госпрограммах, продвижение законодательных инициатив республики, работа по реализации наказов граждан.

По словам Рустама Минниханова, важно продолжить работу с федеральным центром в рамках реализуемых нацпроектов и имеющихся механизмов эффективного взаимодействия.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

— Несмотря на непростую ситуацию, нужно воспользоваться всеми предоставляемыми возможностями, — подчеркнул он.

В феврале три татарстанских вуза получили от Минобрнауки России грант в размере 348,2 млн рублей. Деньги выделили Университету Иннополис, КФУ и КНИТУ-КХТИ.

Также Татарстан получит 188,5 млн рублей на комплексное развитие молодежной политики. Львиная доля этих средств уйдет на ремонт ДК химиков в Казани.



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Айрат Назипов