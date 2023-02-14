Три татарстанских вуза получат по 348 млн рублей от Минобрнауки России

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Сразу три татарстанских университета получат от Минобрнауки России грант в размере 348,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Деньги получат: Университет Иннополис, Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) и Казанский национальный исследовательский технологический институт (КНИТУ-КХТИ). Остальные средства министерство отправит в другие 27 университетов страны.

Все 30 вузов получили финансирование за создание и развитие передовых инженерных школ. В них готовят инженеров новой формации.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— В обществе и со стороны государства есть запрос на инженеров нового формата, и мы считываем этот запрос. Минобрнауки России уделяет пристальное внимание каждой из 30 передовых инженерных школ как одному из инструментов, который позволит решить задачу по подготовке инженеров для высокотехнологичных секторов экономики, — сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Общий объем финансирования проекта «Передовые инженерные школы» в 2023 году составил свыше 10 млрд рублей, что в 4 раза больше прошлогодних показателей.

В конце прошлого года «Реальное время» выяснило, что власти Татарстана выделят многомиллионные гранты для создания и развития на базе республиканских вузов передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями. Они будут создаваться в рамках реализации федерального проекта «Поддержка программ развития передовых инженерных школ» госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Средства, которые будут направлены на субсидии, выделяются из регионального бюджета, а их распорядителем станет Минобрнауки РТ.



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Айрат Назипов