Сбившего сотрудника ГИБДД бавлинца отправили в колонию строгого режима

В Бавлах суд вынес приговор ранее судимому 42-летнему местному жителю, который сбил сотрудника ГИБДД. Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Преступление произошло еще в январе. Обвиняемый не подчинился требованию об остановке на улице Калинина в Бавлах. Завязалась погоня, в ходе которой иномарке перекрыли путь. Мужчина не остановился, наехал на одного из полицейских и провез его около 30 метров на капоте.

Позднее злоумышленника задержали. Свою вину он не признал. Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во время следствия мужчина находился под домашним арестом. До начала судебного заседания фигурант дела признавал вину.

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Айрат Назипов