Житель Бавлов пойдет под суд за то, что «прокатил» полицейского на капоте своей машины

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Бавлов. Его обвиняют по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

Как считает следствие, 3 января 2023 года полицейские пытались остановить автомобиль Chery, которым управлял 42-летний мужчина. Он не реагировал на их требования и попытался скрыться.

— В результате полицейские перегородили ему дорогу патрульным автомобилем и попытались открыть двери Chery. Однако злоумышленник продолжил движение, при этом протащил одного из сотрудников полиции несколько десятков метров на капоте, после чего тот упал лицом на асфальт. Обвиняемый скрылся, но вскоре был задержан коллегами пострадавшего полицейского, — рассказали в пресс-службе СК.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Свою вину подсудимый полностью признал. Сейчас он находится под домашним арестом.

Похожий инцидент произошел летом прошлого года в Высокогорском районе Татарстана. Автомобилист не подчинился требованию сотрудника ГИБДД предъявить документы, тронулся с места и провез его на капоте 7 метров.



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Айрат Назипов