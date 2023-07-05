Сегодня в Казани ожидается до +31 градус

В среду, 5 июля, в Казани ожидается переменная облачность без осадков и ветер переменных направлений порывами 2—7 м/с. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +29.. +30 °С. В целом по Татарстану прогнозируется от +27 до +32 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, на этой неделе в Татарстане установится сухая и жаркая погода. Гидрометцентр республики прогнозирует до +35 градусов.

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Татьяна Демина