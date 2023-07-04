Более 80% коммерческих сделок между Россией и Китаем осуществляется в рублях и юанях

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Свыше 80 процентов расчетов в торговле между Россией и Китаем осуществляются в рублях и юанях. Такие цифры озвучил президент страны Владимир Путин на саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

Говоря о ШОС, российский лидер добавил, что доля российской валюты в экспортных операциях со всеми странами организации за прошлый год превысила 40%.

— Россия принимает самое активное участие в реализации «дорожной карты» ШОС о переходе на национальные валюты во взаимной торговле, одобренной на предыдущем саммите в Самарканде в Узбекистане. Такую работу важно продолжать, принимать скоординированные меры по устранению регуляторных барьеров, налаживанию необходимой платежной инфраструктуры, созданию независимой финансовой системы, — заявил Путин.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По итогам прошлого года Россия и Китай стали мировыми лидерами по профициту торгового баланса, побив собственные рекорды по показателю. Торговый профицит Китая вырос на 30%, достигнув максимальных за всю историю наблюдений $877,6 миллиарда. Россия же нарастила профицит в 1,7 раза — до рекордных $333,4 миллиарда.

При этом Россия планирует увеличить товарооборот с Китаем до $300 млрд. Как считает замглавы Минэкономразвития страны Владимир Ильичев, на такой показатель обе страны могут выйти к 2030 году.

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Айрат Назипов