Китай и Россия стали мировыми лидерами по профициту торгового баланса, побив собственные рекорды

По итогам 2022 года Россия и Китай стали мировыми лидерами по профициту торгового баланса, побив собственные рекорды по показателю. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного «РИА Новости».



Торговый профицит Китая вырос на 30%, достигнув максимальных за всю историю наблюдений $877,6 млрд. Россия же нарастила профицит в 1,7 раза — до рекордных $333,4 млрд.

На третьем месте оказалась Саудовская Аравия, которая получила положительное сальдо торгового баланса в $221,3 млрд. Далее идет Норвегия, увеличив профицит в 2,7 раза, до $164,3 млрд. Пятерку замыкает Австралия с показателем в $123,1 млрд.

Абсолютный лидер по росту торгового профицита — Канада. Там показатель вырос в 4,8 раза, до $17,45 млрд.

В результате профицит торгового баланса в 2022 году зафиксировали 26 крупных экономик мира на общую сумму $2,45 триллиона против 32 экономик с $2,1 годом ранее.

Внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1%. Он составил $850 млрд, рассказал президент РФ Владимир Путин. Профицит торгового баланса, который составил около $333 млрд, на 70% больше, чем в 2021 году.

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Илина Хакимова